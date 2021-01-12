Президентка Молдови Майя Санду 12 січня зустрілася зі спікером українського парламенту Дмитром Разумковим. Політики обговорили запровадження системних реформ, а також перспективи міжпарламентської співпраці.

Деталі зустрічі

Україну та Молдову об'єднує не лише спільний кордон та минуле. На 2 країн очікує європейське майбутнє та виклики сьогодення. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради України.

Актуально Що обговорили Шмигаль і Санду під час зустрічі: фото, відео

Разумков наголосив, що і перед Україною, і перед Молдовою постала низка складних викликів. Упродовж багатьох років країни борються за свою територіальну цілісність.

Незважаючи на зусилля Президента України, парламенту та міжнародних партнерів, Україна продовжує втрачати своїх людей.

Вже сьомий рік на сході України йде війна. З одного боку, вдалося досягти скорочення кількості обстрілів і загиблих на фронті. Разом з тим, вчора в нас сталася перша втрата в цьому році. На фронті загинув український військовослужбовець,

– наголосив Разумков.

Окрім того, Санду та Разумков обговорили роботу антикорупційних органів в Україні. Разумков наголосив, що наразі він не є задоволений дідяльністю антикорупційних органів в Україні.