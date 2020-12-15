Вже остаточно: коли IKEA відкриє перший оффлайн-магазин в Україні
Шведський виробник товарів для дому IKEA відкриє перший офлайн-магазин у Києві на початку 2021 року. Однак вже відомо, що відкриття відбудеться після закінчення січневого локдауну.
IKEA буде розташована у Blockbuster Mall на проспекті Степана Бандери. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила консалтингова компанія NAI Ukraine.
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"Найочікуваніше відкриття офлайн-магазину IKEA заплановане у Blockbuster Mall вже на початок 2021 року", – мовиться у повідомленні.
Відкриття IKEA довелося перенести. Спершу повідомлялося, що магазин запрацює вже наприкінці грудня 2020 року.
Відомо, що київська IKEA повністю готова до відкриття. Там встигли навіть розставити меблі.
- Вихід на український ринок корпорація підтвердила ще у 2018 році.
- Наразі в Україні працює онлайн-крамниця товарів IKEA.
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