Шведський виробник товарів для дому IKEA відкриє перший офлайн-магазин у Києві на початку 2021 року. Однак вже відомо, що відкриття відбудеться після закінчення січневого локдауну.

IKEA буде розташована у Blockbuster Mall на проспекті Степана Бандери. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила консалтингова компанія NAI Ukraine.

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"Найочікуваніше відкриття офлайн-магазину IKEA заплановане у Blockbuster Mall вже на початок 2021 року", – мовиться у повідомленні.

Відкриття IKEA довелося перенести. Спершу повідомлялося, що магазин запрацює вже наприкінці грудня 2020 року.

Відомо, що київська IKEA повністю готова до відкриття. Там встигли навіть розставити меблі.

Вихід на український ринок корпорація підтвердила ще у 2018 році.

Наразі в Україні працює онлайн-крамниця товарів IKEA.

Зверніть увагу! IKEA – транснаціональна корпорація, найбільший у світі виробник товарів для дому. Її заснував ще у 1943 році підприємець Інґвар Кампрад. Корпорація володіє 411 магазинами в 49 країнах світу.