Вже офіційно: "Буковель" закривають на карантин

У п'ятницю, 12 березня, влада Івано-Франківщини ухвалила рішення закрити на карантин гірськолижний курорт "Буковель". В'їзд на територію Поляницької територіальної громади, де розташована локація, тимчасово обмежать.

Рішення закрити "Буковель" на карантин ухвалила регіональна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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Голова Івано-Франківської ОДА Андрій Бойчук повідомив, що на території Поляницької ОТГ встановлять блок-пости.

Червона зона, в якій ми перебуваємо, розвивається, і ми не бачимо тренду до її зниження. Зараз у Поляницькій ОТГ працюють підрозділи поліції,

– зауважив Бойчук.

За словами Бойчука, потрапити на територію Поляницької ОТГ зможуть лише місцеві жителі або працівники "Буковелю".

Зверніть увагу! Місцеві жителі у четвер, 11 березня, заблокували дорогу на "Буковель" . Люди вимагали, щоб курорт терміново закрили через поширення коронавірусу.

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