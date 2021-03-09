Вже обговорили з Зеленським: Данілов анонсував нове засідання РНБО
Чергове засідання РНБО заплановане на п'ятницю, 12 березня. Список питань вже обговорили з президентом Володимиром Зеленським.
Джерело:24 канал
Нове засідання Ради нацбезпеки і оборони анонсував Олексій Данілов.
Актуально Данілов вважає, що англійська має стати другою офіційною мовою в Україні
У п'ятницю, 12 березня, відбудеться чергове засідання РНБО. У понеділок минулого тижня (1 березня – 24 канал) ми з президентом погодили список питань, які обговорюватимуть,
– зауважив Данілов.
Резонансні засідання РНБО
- 2 лютого РНБО ввела санкції проти Тараса Козака та його телеканалів NewsOne, 112 та ZIK.
- 19 лютого під час засідання РНБО вирішили накласти санкції проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Серед них – проросійський політик Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко.
- 26 лютого Зеленський провів закрите засідання РНБО. Там мовилося про ситуацію на окупованих територіях, подвійне громадянство та державну зраду.
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