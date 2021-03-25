На крижаний континент: 26 українська експедиція вирушила на "Академік Вернадський"

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Джерело:

Національний антарктичний науковий центр

На станцію "Академік Вернадський" вирушила вже 26 річна Українська антарктична експедиція. Її учасники пробудуть на крижаному континенті приблизно 13 місяців.

Цьогорічна група експедиції є наймолодшою серед усіх попередніх. Її керівником став один з найдосвідченіших українських полярників.

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За словами директор НАНЦ Євгена Дикого, середній вік учасників експедиції майже 36 років. Наймолодшому учаснику у квітні виповниться 25.

Ми продовжуємо відкривати антарктичну науку для молоді, даючи їй більше шансів самореалізуватися і долучитися до проведення світових досліджень, залишаючись українськими вченими,
– зазначив Дикий.

Хто став учасниками експедиції

Очілюватиме експедицію вчений-геофізик з Харкова Богдан Гаврилюк. Для нього експедиція буде дев'ятою. До групи приєдналось 12 учасників:

  • 7 науковців;
  • лікар;
  • кухар;
  • дизеліст;
  • системний механік;
  • сисадмін.

Серед полярників переважно чоловіки і біологиня Оксана Савенко. Вона вже вдруге їде на зимівлю.

Зауважимо! Перед вирушенням учасники максимально обмежили контакти та пройшли тести на наявність коронавірусу.


Учасники експедиції / Ілюстрація НАНЦ

Команда експедиції / Фото Євгенії Задорожньої

Команда пройшла тренінг

Перед тим, як відправитись в експедицію, учасники пройшли тренінг. Основними завданнями наукового дослідження є:

  • проведення щоденних вимірювань;
  • проведення запланованих досліджень;
  • підтримка роботи станції.