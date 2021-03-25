На крижаний континент: 26 українська експедиція вирушила на "Академік Вернадський"
На станцію "Академік Вернадський" вирушила вже 26 річна Українська антарктична експедиція. Її учасники пробудуть на крижаному континенті приблизно 13 місяців.
Цьогорічна група експедиції є наймолодшою серед усіх попередніх. Її керівником став один з найдосвідченіших українських полярників.
Читайте також Найкращі українські уми впроваджують інновації за кордоном: як повернути цих людей
За словами директор НАНЦ Євгена Дикого, середній вік учасників експедиції майже 36 років. Наймолодшому учаснику у квітні виповниться 25.
Ми продовжуємо відкривати антарктичну науку для молоді, даючи їй більше шансів самореалізуватися і долучитися до проведення світових досліджень, залишаючись українськими вченими,
– зазначив Дикий.
Хто став учасниками експедиції
Очілюватиме експедицію вчений-геофізик з Харкова Богдан Гаврилюк. Для нього експедиція буде дев'ятою. До групи приєдналось 12 учасників:
- 7 науковців;
- лікар;
- кухар;
- дизеліст;
- системний механік;
- сисадмін.
Серед полярників переважно чоловіки і біологиня Оксана Савенко. Вона вже вдруге їде на зимівлю.
Учасники експедиції / Ілюстрація НАНЦ
Команда експедиції / Фото Євгенії Задорожньої
Команда пройшла тренінг
Перед тим, як відправитись в експедицію, учасники пройшли тренінг. Основними завданнями наукового дослідження є:
- проведення щоденних вимірювань;
- проведення запланованих досліджень;
- підтримка роботи станції.
Поділитися новиною