Українські військові знялися у фотосесії з безпритульними тваринами: зворушливі кадри

Військові у Житомирі знялися у фотосесії з безпритульними тваринами. У такий спосіб вони хочуть привернути увагу до чотирилапих та допомогти знайти їм родину.

До ініціативи долучилися військові 199 навчального центру десантно-штурмових військ ЗСУ. Фотосесію влаштували у житомирському КП "Центр захисту тварин".

Читайте також 5 випадків, коли тварини поводили себе як люди: зворушливі історії з фото

Зауважимо, що тварини не мають постійних імен, але поки їм називають: Лілу, Герміона, Жорік, Сільвіо, Ларіель, Діна, Лагерта і Вольт, Мотя та кошеня.

Насамперед завданням військових є захищати! І брати наші менші теж потребують захисту. Ми відповідальні за них. Сподіваюся, ці фото дадуть поштовх суспільству захищати тварин,

– підкреслив військовий з позивним "Кречет".

"Я їхав на службу зранку, було темно. Побачив кошеня на дорозі 1 не зміг проїхати повз, забрав його з собою та привіз у "Центр захисту тварин" на лікування. Зараз шукаю йому господаря та займаюся його лікуванням", – додав він.

Військові з безпритульними тваринами / Фото "Житомир.info"

Як допомогти чотирилапим під час негоди

Негода, яка накрила Україну, є справжнім випробуванням для безпритульних тварин. У львівському ЛКП "Лев" дали кілька порад, як допомогти їм під час потужних снігопадів: