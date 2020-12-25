Вєсті.UA. Жир: "Узкоязичний" Бужанський. Борщ-батл міністрів
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 25 грудня – українців в Україні обслуговуватимуть українською. Втім, Максим Бужанських не хоче "ламати язик" і бажає скасувати закон про мову. 4 українські міністри взяли участь у змаганні з приготування кращого борщу. Мабуть, важливіших справ у них не було.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Багатогранний Тищенко.
Тупицький як батон.
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