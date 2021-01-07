У випуску програми "Вєсті.UA. Найкраще 2020" – нардепа від "Слуги народу" Андрія Одарченка вдарив відпочивальник у Залізному порту. Відтепер у партії є "ударовідвід". На початку каденції Зеленського у "Слузі народу" обіцяли цілковито нові обличчя. Втім, спершу був глава СБУ часів Януковича, тоді у ТКГ взяли першого президента, тепер і у Венедіктової новий радник з'явився – Піскун.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Спічі Зеленського.