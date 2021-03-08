Вєсті.UA. Жир: Кива закликав українців готуватись до голоду

Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Російські сайти рясніли заголовками про голод в Україні. Одіозний нардеп Ілля Кива також закликав до цього готуватися. Це наштовхує на думку, що Ілля Кива – це нейромережа, яка створює тексти з рандомних слів.
Які ще курйозні події трапились в Україні за тиждень – читайте далі.
Увага Вєсті.UA. Жир: У Рабіновича піднялась активність в інтернеті
Міжфракційне об'єднання з назвою "Дубина — слуга українського народу" з'явилося у Верховній Раді. Його очолив одіозний нардеп Олександр Дубінський.
Михайло Поплавський презентував новий кліп на пісню "Приречений на любов". Як завжди, Михайлович в кліпі з'явився в оточенні красунь. Одягу на дівчатах в кожному відео стає все менше. Здавалось, після тіктоку, де він знущається зі студенток – гіршого видовища й не знайти.
Народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович опублікував на своїй сторінці карту України без окупованого Криму. Нардеп стверджував, що українською мовою говорять лише на території Галичини, а решта мешканців користуються суржиком чи російською мовою. Через це за Рабіновича візьметься СБУ.
Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий зайняв місце відстороненого голови суду Олександра Тупицького. З цього приводу відбулася перепалка між Головатим і суддею Олександром Литвиновим.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 8 березня: