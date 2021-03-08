Російські сайти рясніли заголовками про голод в Україні. Одіозний нардеп Ілля Кива також закликав до цього готуватися. Це наштовхує на думку, що Ілля Кива – це нейромережа, яка створює тексти з рандомних слів.

Які ще курйозні події трапились в Україні за тиждень – читайте далі.

Увага Вєсті.UA. Жир: У Рабіновича піднялась активність в інтернеті

"Дубина — слуга українського народу"

Міжфракційне об'єднання з назвою "Дубина — слуга українського народу" з'явилося у Верховній Раді. Його очолив одіозний нардеп Олександр Дубінський.

Новий кліп Поплавського

Михайло Поплавський презентував новий кліп на пісню "Приречений на любов". Як завжди, Михайлович в кліпі з'явився в оточенні красунь. Одягу на дівчатах в кожному відео стає все менше. Здавалось, після тіктоку, де він знущається зі студенток – гіршого видовища й не знайти.

Скандальний пост Рабіновича

Народний депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович опублікував на своїй сторінці карту України без окупованого Криму. Нардеп стверджував, що українською мовою говорять лише на території Галичини, а решта мешканців користуються суржиком чи російською мовою. Через це за Рабіновича візьметься СБУ .

Чвари в КСУ

Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий зайняв місце відстороненого голови суду Олександра Тупицького. З цього приводу відбулася перепалка між Головатим і суддею Олександром Литвиновим.

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