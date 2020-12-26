Вєсті.UA. Жир: Кива мутує в Жириновського. Карнавал жартів Гордона
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 26 грудня – Кива заявив, що через відмову від російської вакцини Зеленський скоює злочин проти народу. Згідно з останніми діями Киви – він почав перетворюватись на Жириновського. Гордон вирішив підкорити свою авдиторію неординарними жартами. Проте гуморист з нього не зовсім вдалий.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Нові місця для голосування від ОПЗЖ.
Економічне "диво" Мендель.
Нардеп Шевченко – антицезар.
Любов уряду до "Амстердам +".
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