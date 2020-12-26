У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 26 грудня – Кива заявив, що через відмову від російської вакцини Зеленський скоює злочин проти народу. Згідно з останніми діями Киви – він почав перетворюватись на Жириновського. Гордон вирішив підкорити свою авдиторію неординарними жартами. Проте гуморист з нього не зовсім вдалий.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Нові місця для голосування від ОПЗЖ. Економічне "диво" Мендель. Нардеп Шевченко – антицезар. Любов уряду до "Амстердам +".