На тлі закриття проросійський каналів у народного депутата фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадима Рабіновича скаче не лише тиск, а й інтернет-активість. Той опублікував у соцмережі карту України без окупованого Криму.

Які ще курйозні події трапились в Україні за тиждень – читайте далі.

"Перший Незалежний" відключили з ефіру

"Перший незалежний" телеканал почав своє мовлення ввечері 26 лютого, після цього його одразу почали блокувати провайдери вже через годину після старту трансляції. Зараз його ефір транслюють лише на ютуб-каналі.

Довідка. Після того, як заблоковані медведчуківські канали припинили мовлення, 100 їхніх співробітників створили новий телеканал. Зробили вони це на базі львівського "Першого незалежного".

Сенсорні кнопки в Раді

У Верховній Раді запрацювала система голосування з використанням сенсорної кнопки. Її встановили там ще 2008 року, а почали використовувати тільки через 13 років.

Порошенко про вакцину

П'ятий президент України Петро Порошенко почав нещадно критикувати дії влади. Зокрема, він, посилаючись на медиків, назвав вакцину від COVID-19 в Україні "гімном", посилаючись нібито на думку лікарів. ​

"Секретні розробки" Верещук

Народна депутатка Ірина Верещук може очолити Міністерство оборони замість Андрія Тарана. Нардепка дійсно служила в армії, тож ймовірно, її відео з літанням на парасольці так і не вийшло у вжиток через "секретні розробки".

Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 6 березня:

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.

У спецвипуску "Вєсті з палєй":

В Україні почалася третя хвиля коронавірусу COVID-19. Хоча влада ввела адаптивний карантин та кольорові зони, ймовірно, доведеться повернутися до жорсткого локдауну.

Президент Володимир Зеленський вакцинувався від коронавірусу та збурив цим користувачів соцмереж. Причому, не лише в Україні, але і за кордоном. Він оприлюднив фото, де роздягнений по пояс під час вакцинації. Поки всі розмови крутяться довкола щеплення, херсонські народні обранці настільки зайняті покращенням життя виборців, що не встигають виспатись. Тож вимушені скасовувати обідні засідання. Втомились не лише депутати. Щодо судді Чернігівського апеляційного суду Олександра Євстафієва, який, імовірно, заснув під час розгляду цивільної справи, відкрили дисциплінарну справу та проводять перевірку.

Дивіться повний випуск програми "Вєсті з палєй" за 6 березня: