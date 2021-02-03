Партія "Опозиційна платформа – За життя" активно виступає проти блокування телеканалів їхнього лідера Віктора Медведчука. Там прикриваються нібито "свободою слова". Насправді ж партія просто піариться на темі.

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Що ще цікавого відбулось у середу, 3 лютого – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Нарешті Дубінський вільний, але не точно

"Перемога" Порошенка

5-й президент України та народний депутат від "Європейської солідарності" Петро Порошенко сказав, що "політично підтримує" санкції проти телеканалів "112 Україна", NewsOne та Zik. Водночас він заявив, що в жовтні 2018 року його команда ініціювала і ухвалила постанову про обмежувальні заходи щодо проросійських українських телеканалів.

Статки Королевської

Журналісти з'ясували, що народна депутатка від "Опозиційної платформи – За життя" Наталія Королевська живе в котеджі в селищі Лісники, що на Київщині. На території будинку є басейн, 2 штучні озера та гора.

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