У випуску програми "Вєсті.UA" – голова Конституційного Суду Олександр Тупицький новорічно-різдвяні свята проводить у Дубаї. Раніше за клопотанням президента Володимира Зеленського його на 2 місяці відсторонили з посади. Ілля Кива натягнув шапку-ушанку з червоною радянською зіркою на чолі. Так він відреагував на події, що нещодавно трапилися у Львові.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Карантіно. Зеленський втікає від вірусу.