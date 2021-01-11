Вєсті.UA: Тупицький обійшов локдаун. Кива проти декомунізації
У випуску програми "Вєсті.UA" – голова Конституційного Суду Олександр Тупицький новорічно-різдвяні свята проводить у Дубаї. Раніше за клопотанням президента Володимира Зеленського його на 2 місяці відсторонили з посади. Ілля Кива натягнув шапку-ушанку з червоною радянською зіркою на чолі. Так він відреагував на події, що нещодавно трапилися у Львові.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Карантіно.
Зеленський втікає від вірусу.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter