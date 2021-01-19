На Водохреща українські політики масово лізуть в ополонки. Але поціновувачка омолоджувальних процедур і християнських цінностей Юлія Тимошенко вирішила провести антиополонкову агітацію. А, може, вона просто боїться на дні побачити рейтинги "Батьківщини".

Чим ще дивували депутати – дізнайтесь в програмі "Вєсті.UA" на 24 каналі.

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Тупицького знову не впустили на роботу

Олександра Тупицького, якого тимчасово відсторонили від обов'язків голови КСУ, не впускають на роботу. Такі дії він вважає незаконними, тому викликав поліцію до будівлі суду. Він вже написав заяву щодо перешкоджання виконанню ним службових обов'язків.

Зверніть увагу Тупицького не впускають у будівлю КСУ: суддя написав заяву у поліцію

"Слуга" Мошенець назвала COVID-19 ядерною зброєю

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Олена Мошенець заявила, що коронавірус може бути різновидом біологічної зброї. За її словами, Китай нібито вийшов вже на першу лінію Холодної війни. Розмови про біологічну і ядерну зброї ведуться вже десятки років, тому створення вірусу, мовляв, могло стати одним з видів такої зброї.

Цікаво COVID-19 може бути біологічною зброєю, – нардепка від "Слуги народу" зробила дивну заяву

Третьякова проти державних вихідних

В Україні можуть на державному рівні заборонити переносити робочі дні через свята. Це нібито негативно впливає на продуктивність українців та формує негативну репутацію потенціалу України у бізнесі на світовому рівні. Відповідний законопроєкт подала нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова.

До теми Рада може скасувати перенесення робочих днів через свята: що це означає