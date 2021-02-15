Депутат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський балотується ВРУ від Івано-Франківщини. Усіх збентежили його білборди з написом: "Висуваємо єдиного кандидата від людей". Цікаво, з ким він тоді боротиметься?

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

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Цікаво Вєсті.UA. Жир: Кива шукає дівчину на один вечір

Милованов про МВФ

Радник голови Офісу Президента України та ексміністр економіки Тимофій Милованов емоційно відреагував на закиди у невдачі в переговорах із МВФ. У коментарях на своєму фейсбуці він написав, що місія МВФ в Україні "обкакалася".

Канали Медведчука

У журналістів телеканалів "112", NewsOne і ZIK забрали акредитацію на роботу у Верховній Раді. Про це повідомив народний депутат з фракції "Голос" Роман Лозинський.

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