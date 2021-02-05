Вєсті.UA: У "Слузі народу" з'явився лотерейний щасливчик

Нардеп зі "Слуги народу" 6 разів виграв сотні тисяч у лотерею. У 2019 році він задекларував 900 тисяч гривень призу. Дар везіння Максима Павлюка може знадобитися не лише партії, а й країні.

Що ще цікавого відбулось 5 лютого в Україні – дізнайтесь у "Вєсті.UA".

До теми Вєсті.UA: Ілля Кива тепер працюватиме із Скабєєвою

Кива обмовився під час скандалу

Ілля Кива знову потрапив у скандал у Верховній Раді, цього разу він не поладив з журналістом. Водночас він обмовився і порадив нібито засунути собі в одне місце довідки. Однак заяви нардепа не завжди однозначні, тож, можливо, він й не обмовився.

Візит Тарана в Індію

Міністр оборони Андрій Таран відвідав військову виставку в Індії. Також він відвідав один із храмів країни. Ймовірно, пізнання культури зможе заманити в Україну солдатів, які точно відлякають усіх від кордонів.

ОПЗЖ працюватимуть в комедійних шоу

Пропагандистка Маргарита Симоньян запропонувала працівникам заблокованих українських телеканалів роботу. Однак після пісень та заяв Рабіновича у Верховній Раді – пов'язані з відповідними телеканалами та ОПЗЖ особи зможуть працювати хіба що у комедійних шоу.

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