Біля входу у Верховну Раду журналісти зустріли нардепа від "Слуги народу" Миколу Тищенка. На запитання про депутатські зернення, той зробив вигляд, що не помічає журналіста і йшов далі, навіть не зупиняючись. У партії ж зрозуміли, що він набагато адекватніший, коли мовчить.

Чим ще запам'яталась п'ятниця, 22 січня – дізнайтесь в програмі "Вєсті.UA" на 24 каналі.

Цікаво Вєсті.UA: Жиріновський оцінив свої шанси стати президентом України

Тікток скандали

Вже другий тиждень точиться скандал навколо київської блогерки, яка, як пишуть у соцмережах, зізналась у любові до Росії. Раніше курсантки Харківського університету МВС зняли відео на якому вони танцюють під пісню російського гурту "воровайки". Тепер з'явилося ще одне скандальне відео з начебто тими ж студентками. На щастя, воно виявилось фейком.

Двіж з вакциною від COVID-19

Міністерство охорони здоров'я уклало договір на поставку майже 2 мільйонів доз вакцин проти COVID-19. Обрали вакцину виробництва компанії Sinovac. Кілька досліджень підтвердили, що вона дієва лише на 50%. До того ж купувати ми її будемо через посередника із "сумнівною репутацією".