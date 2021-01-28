Депутат від "Слуги народу" Микола Стефанчук нещодавно заснув у Верховній Раді. Згодом його розбудив колега – тож проспати голосування не вдалося. Ймовірно, Стефанчук не знає, що якість сну безпосередньо залежить від грамотно організованого спального місця.

Джерело: 24 канал

Які ще події в Україні запам'ятались станом на 28 січня – дивіться у програмі "Вєсті.UA".

До теми Внутрішні опитування та рейтинг: у фракції "Слуга народу" з'явився мобільний додаток

Богуцька і майбутнє

Ліза Богуцька у своєму дописі у фейсбуці зазначила, що 28 січня – "рівно 7 років з часу, як російські фашистські війська вторглися в Крим". Проте згодом вона вибачилась за те, що трішки заплуталась у датах. Богуцька написала, що зовсім забула, що наразі січень, а не лютий. Можливо, вона дійсно вміє мандрувати у майбутнє або передбачувати його.

Подвійне громадянство для нардепів

"Слуги народу" зареєстрували в Раді законопроєкт про подвійне громадянство. Водночас наразі в Україні існує єдине громадянство. Ймовірно, знайдеться не один урядовець чи олігарх, який – буде не проти узаконити ще одне громадянство чи "поклонитися" йому.