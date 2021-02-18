Вєсті.UA: У Росії почали заздрити українцям

У Кремлі останнім часом почали суперечити собі та заздрити сусідам. Одержимість пропаганди Москви Україною довела її владу до неоднозначних заяв, зокрема мовиться про слова Дмитра Пєскова щодо "проєкту Заходу".

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Які ще неоднозначні події стались в четвер, 18 лютого – дізнайтесь у програмі.

До теми Вєсті.UA: Росія заснувала Одесу – міністерство Шкарлета знову феєрить

Шарій може страждати від залежності

Проросійському блогеру Анатолію Шарію оголосила підозру Служба безпеки України. Водночас його відео з реакцією на повідомлення, де на руці видно дивно пляму – також викликає підозру. Ймовірно, це або знак від російської вакцини або від іншого препарату.

Кива і генератор випадкових слів

Ілля Кива почав частіше відзначатися одіозними заявами. Можна припустити, що парламентар просто генерує випадкові слова. В одному з останніх скандалів у Раді щодо сексизму він знову суперечив собі.

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