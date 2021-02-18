Вєсті.UA: У Росії почали заздрити українцям

У Кремлі останнім часом почали суперечити собі та заздрити сусідам. Одержимість пропаганди Москви Україною довела її владу до неоднозначних заяв, зокрема мовиться про слова Дмитра Пєскова щодо "проєкту Заходу".
Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі
Які ще неоднозначні події стались в четвер, 18 лютого – дізнайтесь у програмі.
До теми Вєсті.UA: Росія заснувала Одесу – міністерство Шкарлета знову феєрить
Проросійському блогеру Анатолію Шарію оголосила підозру Служба безпеки України. Водночас його відео з реакцією на повідомлення, де на руці видно дивно пляму – також викликає підозру. Ймовірно, це або знак від російської вакцини або від іншого препарату.
Ілля Кива почав частіше відзначатися одіозними заявами. Можна припустити, що парламентар просто генерує випадкові слова. В одному з останніх скандалів у Раді щодо сексизму він знову суперечив собі.Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 18 лютого: