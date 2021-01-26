Вєсті.UA: Позицію Бойка назвали проукраїнською

Юрій Бойко в українській політиці вже не перший рік – він був одним із ключових гравців "Партії регіонів" та оточення Віктора Януковича. Так звані геополітичні смаки Бойка, який разом із Медведчуком їздить до Москви – були зрозумілі. Однак нещодавно його позицію назвали "проукраїнською майже у всіх питаннях".

Джерело: 24 канал

Чим ще Україні запам'ятався понеділок, 26 січня – дивіться у програмі "Вєсті.UA".

До теми Вєсті.UA: Бідолашного Сашку Дубінського продовжують добивати

Подарунки Шмигаля

Українські посадовці зобов'язані звітувати про подарунки, які отримують. Так Володимиру Гройсману представники Саудівської Аравії подарували шаблю. У 2020 році прем'єр-міністр України Денис Шмигаль отримав для України 30 подарунків, зокрема – подарували шолом.

Шуфрич і "Супутник-V"

Нестор Шуфрич назвав позицію Києва щодо російської вакцини "Супутник-V" безвідповідальною. Ймовірно, наразі, щоб залишитись в ОПЗЖ – необхідно хвалити російський препарат проти коронавірусу.

Новий імідж Тимошенко

Юлія Тимошенко змінила свій імідж – ймовірно, це до глобальних змін. Беручи до уваги її політичні амбіції та дописи американського репера Каньє Веста щодо наступних виборів в США – можна припустити, що Тимошенко шукає нову коаліцію

Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути

.