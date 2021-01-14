У випуску програми "Вєсті.UA" за 14 січня – Медведчук вакцинувався російською вакциною в Криму й вирішив поділитись враженнями із кумом Путіним. Добкін вже знайшов заміну Кернесу й освідчився Гладких в прямому ефірі.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Сергій Семочко одужав і готовий повернутись у розвідку. Які міста у світі найбільше страждаються від заторів – деталі в цифрах.