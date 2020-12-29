У випуску програми "Вєсті.UA" за 29 грудня – українці чекали, що після всіх підвищень тарифів Юлія Тимошенко почне таврувати злочинну владу. Але леді Ю зникла з етерів. Один з варіантів – її викрали. У Дмитра Гордона раптово відкрився новий талант, і тепер він вирішив спробувати себе в іншій, солодшій справі. Тож скоро українці будуть їсти цукерки від нового виробника.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Венедіктова продовжує грати роль "палки в колесах правосуддя".