Вєсті.UA: Куди зникла Тимошенко. У Гордона з'явився новий талант
У випуску програми "Вєсті.UA" за 29 грудня – українці чекали, що після всіх підвищень тарифів Юлія Тимошенко почне таврувати злочинну владу. Але леді Ю зникла з етерів. Один з варіантів – її викрали. У Дмитра Гордона раптово відкрився новий талант, і тепер він вирішив спробувати себе в іншій, солодшій справі. Тож скоро українці будуть їсти цукерки від нового виробника.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Венедіктова продовжує грати роль "палки в колесах правосуддя".
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter