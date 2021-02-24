Вєсті.UA: Комуністичний слід у справі Стерненка

24 лютого 2021 , 19:36
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Суддя, що виніс вирок Сергію Стерненку, відзначився "прикрашанням" свого будинку погруддям Володимира Леніна та Йосипа Сталіна. Водночас вулицю, де розташований його маєток, Віктор Попревич назвав "Тупиком комунізму".

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Які ще курйозні події стались у середу, 24 лютого – у програмі.

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Дивіться повний випуск програми "Вєсті.UA" за 24 лютого: