У випуску програми "Вєсті.UA" за 30 грудня – нардепка групи "За майбутнє" Анна Скороход заявила, що вважає "георгіївську" стрічку символом перемоги та прийшла на ефір у сукні, стилізованій під цей символ. Крім цього, вона вважає декомуназацію "маразмом". Увічнити пам'ять Кернеса вирішили не лише депутати, а й містянин, який набив на лобі тату "Кернес жив".

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: "Благородність" Дубінського.