Вєсті.UA: Маразм Скороход. Кернес зламав стереотипи
У випуску програми "Вєсті.UA" за 30 грудня – нардепка групи "За майбутнє" Анна Скороход заявила, що вважає "георгіївську" стрічку символом перемоги та прийшла на ефір у сукні, стилізованій під цей символ. Крім цього, вона вважає декомуназацію "маразмом". Увічнити пам'ять Кернеса вирішили не лише депутати, а й містянин, який набив на лобі тату "Кернес жив".
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
"Благородність" Дубінського.
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