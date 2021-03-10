Вєсті.UA: Кива заговорив про вулицю імені Гітлера

Одіозний нардеп Ілля Кива обурився тим, що стадіон у Тернополі перейменують на честь Романа Шухевича. Тож він тепер "не здивується, що на заході України з'являтимуться вулиці імені Гітлера".

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Цікаво Вєсті.UA: Кисельов оцінив торс Зеленського

Гончаренко вакцинувався

Народний депутат Олексій Гончаренко з "Європейською солідарності" вакцинувався від коронавірусу препаратом CoviShield. Згодом він заявив, що його стан погіршився. Раніше глава МОЗ Максим Степанов звинувачував Гончаренка у зриві вакцинації.

Шмигаль про Шевченка

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 9 березня заявив, що українському поетові Тарасу Шевченку сьогодні могло виповнитися 207 років. Користувачі одразу ж вказали главі уряду на некоректність повідомлення.

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