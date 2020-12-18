Вєсті.UA: Китайські плани Медведчука. ОПЗЖ проти Патріарха Варфоломія
У випуску програми "Вєсті.UA" за 18 грудня – пов'язані з Медведчуком компанії зводять канатну дорогу між Росією та Китаєм. Ймовірно, політик та його кум вирішили розширити свою імперію. На Софійській площі протестували проти Патріарха Варфоломія. Журналісти виявили, що в організації мітингу допомагав "тисячник", який співпрацює із Рабіновичем з ОПЗЖ.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Заяви Толстого для бідних в Росії.
Шкарлет головного мозку у більшості парламенту.
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