У випуску програми "Вєсті.UA" за 18 грудня – пов'язані з Медведчуком компанії зводять канатну дорогу між Росією та Китаєм. Ймовірно, політик та його кум вирішили розширити свою імперію. На Софійській площі протестували проти Патріарха Варфоломія. Журналісти виявили, що в організації мітингу допомагав "тисячник", який співпрацює із Рабіновичем з ОПЗЖ.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Заяви Толстого для бідних в Росії. Шкарлет головного мозку у більшості парламенту.