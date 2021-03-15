Вєсті.UA: Кіт Марченко почав ходити у домашню церкву
Кажуть, що коли ви розмовляєте з Богом – це молитва, коли Бог розмовляє із вами – шизофренія. Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко пішла ще далі. З нею говорить кіт і ще й змушує новоспечену політикиню молитись.
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Які ще курйозні події сталися в Україні у понеділок, 15 березня – читайте далі.
Цікаво Вєсті.UA. Жир: "Слуга народу" Арахамія відривався на Мальдівах
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