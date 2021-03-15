Кажуть, що коли ви розмовляєте з Богом – це молитва, коли Бог розмовляє із вами – шизофренія. Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко пішла ще далі. З нею говорить кіт і ще й змушує новоспечену політикиню молитись.

Які ще курйозні події сталися в Україні у понеділок, 15 березня – читайте далі.

Цікаво Вєсті.UA. Жир: "Слуга народу" Арахамія відривався на Мальдівах

Дубінський більше не "слуга"

Скандального нардепа Олександра Дубінського виключили з партії "Слуга народу". Напередодні його зняли з посади очільника Київської обласної організації партії.

Зверніть увагу! 1 лютого через анонімне голосування Дубінського виключили з фракції "Слуга народу". Тоді нардепи сказали, що виключили Дубінського через "некомандну роботу". Відтак вигнанець створив у Раді міжфракційне об'єднання з іронічною назвою " Дубина – слуга українського народу".

Арахамію оштрафували за паркування

Нардеп і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія бідкається, що в Києві не вистачає місць для паркування. Саме цим парламентар пояснює свій вчинок напередодні. Тоді він припаркувався на пішохідному переході під світлофором.

Луценко вкрав у Дроздова назву програми

Ведучий Остап Дроздов звинуватив колишнього генерального прокурора Юрія Луценка в крадіжці назви його авторської програми "Прямим текстом". "Ні ума, ні фантазії", – прокоментував журналіст.