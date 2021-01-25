Вєсті.UA: Бідолашного Сашку Дубінського продовжують добивати

19:23

Ні Володимир Зеленський, ні оточуючі гаранта не будуть реагувати на Олександра Дубінського. Про це заявив радник Єрмака Михайло Подоляк. І це після того, як на нардепа від "Слуги народу" відреагували санкціями США. Зараз через це у Monobankу запропонували скандальному депутатові закрити рахунок. Втім, він цього робити не збирається.