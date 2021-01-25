Ні Володимир Зеленський, ні оточуючі гаранта не будуть реагувати на Олександра Дубінського. Про це заявив радник Єрмака Михайло Подоляк. І це після того, як на нардепа від "Слуги народу" відреагували санкціями США. Зараз через це у Monobankу запропонували скандальному депутатові закрити рахунок. Втім, він цього робити не збирається.

Джерело: 24 канал Чим ще Україні запам'ятався понеділок, 25 січня – дивіться у програмі "Вєсті.UA". Цікаво Вєсті.UA: В "Слузі народу" оцінили мовчання Тищенко СБУ потрібно захищати Полковника спецпідрозділу СБУ "Альфа" Андрія Расюка затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. У ЗМІ повідомляють, начебто його замовив колишній заступник голови СБУ Дмитра Нескоромний. Що з Кернесом Раптова смерть Геннадія Кернеса залишила Харків без очільника. Здається, що чим довше у міста немає господаря, тим гірше для нього. І в інтересах харків'ян вибори потрібно провести якнайшвидше. Але тутешні чиновники так чомусь не вважають – Рада не може призначити вибори мера в місті, бо не вистачає документів. Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням .