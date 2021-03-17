Вєсті.Кремля: Поклонська хоче створити в Криму "будинок тіктокера"

Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Кримська колаборантка Наталія Поклонська захотіла створити в Криму "будинок тіктокера" для молоді, де користувачі сервісу змогли б створювати "круті і класні" відеоролики. За її словами, у неї є група шанувальників в цій соцмережі.
Детальніше про те, які ще курйозні події відбулись в Росії за середу, 17 березня – у програмі.
Цікаво Вєсті Кремля: Полювання на відьом у Чечні
У Петербурзі, що в Росії, в музеї Академії мистецтв зі скандалом відкрилася виставка колишньої співробітниці міноборони РФ Євгенії Васильєвої (та, яка вкрала в держави 600 мільйонів рублів) під назвою "Весна". Перед початком відкриття студенти і викладачі влаштували акцію проти виставки.
Для того, щоб побудувати знаменитий, скандальний палац президента Росії Володимира Путіна під Геленджиком, знесли дитячий табір. Він був розташований у селі Прасковєєвка.
До теми Для скандального палацу Путіна знесли дитячий табір
У Татарстані діти спалили пам'ятник Воїну-визволителю. Місцева влада називала його вогнетривким. Після пожежі від пам'ятника, судячи з фотографій, залишився тільки каркас, але до ранку не залишилося і його.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 17 березня: