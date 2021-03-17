Кримська колаборантка Наталія Поклонська захотіла створити в Криму "будинок тіктокера" для молоді, де користувачі сервісу змогли б створювати "круті і класні" відеоролики. За її словами, у неї є група шанувальників в цій соцмережі.

Детальніше про те, які ще курйозні події відбулись в Росії за середу, 17 березня – у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Полювання на відьом у Чечні

Скандальне відкриття виставки Васильєвої

У Петербурзі, що в Росії, в музеї Академії мистецтв зі скандалом відкрилася виставка колишньої співробітниці міноборони РФ Євгенії Васильєвої (та, яка вкрала в держави 600 мільйонів рублів) під назвою "Весна". Перед початком відкриття студенти і викладачі влаштували акцію проти виставки.

Путін зніс дитячий табір для свого палацу

Для того, щоб побудувати знаменитий, скандальний палац президента Росії Володимира Путіна під Геленджиком, знесли дитячий табір. Він був розташований у селі Прасковєєвка.

До теми Для скандального палацу Путіна знесли дитячий табір

В Росії спалили вогнетривкий пам'ятник

У Татарстані діти спалили пам'ятник Воїну-визволителю. Місцева влада називала його вогнетривким. Після пожежі від пам'ятника, судячи з фотографій, залишився тільки каркас, але до ранку не залишилося і його.

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Дивіться повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 17 березня: