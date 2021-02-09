Журналісти та ведучі заблокованих проросійських телеканалів ZIK, "112 Україна" та NewsOne організували акцію проти санкцій. Вони самі собі заклеїли роти чорним скотчем.

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Що ще цікавого відбулось 9 лютого в Україні – дізнайтесь у програмі.

У минулій програмі Вєсті.UA: Марченко стала паломницею

Перші наслідки відсторонення Тупицького

У Конституційному Суді з'явились перші наслідки відсторонення Олександра Тупицького від посади. Так, у КСУ скаржаться, що не можуть сплатити комунальні платежі та зарплати працівникам, адже глава суду не може отримати доступ до печатки.

До теми Судді КСУ бідкаються, що без Тупицького не можуть отримати зарплат

Мураєв віддає "НАШ" Медведчуку?

В мережі з'явилась інформація, що власник телеканалу "НАШ" Євгеній Мураєв нібито продає його лідеру "Опозиційної платформи – За життя" Віктору Медведчуку. Однак Мураєв переконує, що не планує цього робити, а з кумом Володимира Путіна нічого спільного немає.

Величезні площі для "Слуги народу" та ОПЗЖ

У звітах "Слуг народу" та "Опозиційної платформи – За життя" за другий квартал 2020 року виявлено аномальні показники. Так, їх виявили у співвідношенні офіційної кількості працівників партії до площі офісу, який орендує фракція.

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