Російський політик Володимир Жиріновський вважає, що він міг би перемогти на виборах президента України. У законодавстві чітко прописано, хто може претендувати на посаду президента. Жиріновському у цьому випадку нічого не світить. Однак він може пригріти місце рідному Іллі Киві.

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Авакову не вистачає

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков попросив ще 126 мільйонів із COVID-фонду на доплати у міністерстві. Зазначимо, що він вже просив виділити з фонду 2,5 мільярди для МВС. Після цього Кабмін виділяв їм ще 2 мільярди.

Схоже, Авакову завжди мало. За всі ці мільярди штат МВС можна було замінити на робокопів. Здається, в українській політиці з'явився цар Мідас, який може віднайти гроші для свого відомства де завгодно.

Кива – слухняний собака Медведчука

Той факт, що в Іллі Киви постійно є господарі – змушує задуматись. Можливо, і Віктор Медведчук відмовиться від нього, якщо той запропонує непристойні речі. Та наразі Кива – слухняний собака Медведчука. Кива заявив, що Медведчуку "перекрили" небо в Росію. Це неабияка біда, адже йому необхідно їздити у Росію за дозою супервакцини, без якої наслідки для організму будуть не найкращі.

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