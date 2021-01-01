У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 1 січня – у Харківські міськраді проголосували за те, аби "увічнити пам'ять Геннадія Кернеса". Нардепи підтримали відповідний проєкт. Однак про те, у який саме спосіб це станеться – не розповіли. Ірина Венедіктова увійшла до групи прокурорів у справах "Привату".

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Біль, журба і Дубінський. Підвищення цін на газ. Сумнівний імідж Киви. Російська вакцина для українського менталітету. Скільки українців довіряють Зеленському.