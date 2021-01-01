Вєсті.UA. Жир: Вшанування Кернеса. Подарунки для Венедіктової
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 1 січня – у Харківські міськраді проголосували за те, аби "увічнити пам'ять Геннадія Кернеса". Нардепи підтримали відповідний проєкт. Однак про те, у який саме спосіб це станеться – не розповіли. Ірина Венедіктова увійшла до групи прокурорів у справах "Привату".
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Біль, журба і Дубінський.
Підвищення цін на газ.
Сумнівний імідж Киви.
Російська вакцина для українського менталітету.
Скільки українців довіряють Зеленському.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter