У фракції "Голос" відбувається розкол. Деяких депутатів можуть виключити з партії. Керівництву не сподобалось, що група нардепів звернулась до Конституційного Суду щодо закону про керівництво Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань.

Про найкурйозніші події за тиждень в Україні станом на суботу, 27 березня – далі у програмі.

Актуально Свіжий рейтинг партій: в Раду мають шанси пройти одразу 6 політсил

Кива хоче бути науковцем

Одіозний політик Ілля Кива вирішив податись в науку і захистити дисертацію з держуправління. Тема його роботи – "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн Євросоюзу і України)".

Як Марченко любить чоловіка

Проросійський народний депутат Віктор Медведчук привів у політику свою жінку Оксану Марченко. Водночас вона у своєму фільмі "Паломниця" розповіла, як сильно любить чоловіка.

М'ялику повідомили про підозру

Народному депутату від групи "За майбутнє" Віктору М'ялику вручили підозру в ухилянні від сплати податків на суму понад 97 мільйонів гривень. Про це повідомив сам депутат.

До теми Ухилення від сплати податків на майже 100 мільйонів гривень: нардепу М'ялику вручили підозру

Двері з ОП – у студії "1+1"

У студії телеканалу "1+1" з'явились двері, які розмалювали під час мітингу в підтримку Сергія Стерненка під Офісом Президента. Ведуча Наталія Мосейчук назвала предмет "жертвою протестів".

Схожа творчість Поплавського і Моргенштерна

Слідуючи модним трендам, Михайло Поплавський став репером. Йому запропонували кинути виклик головному кумиру пострадянської музики – Моргенштерну, адже їхня творчість є схожою.

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