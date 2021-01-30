Президент Зеленський попросив Дубінського самостійно покинути фракцію, після введення санкцій у США. Дубінський відмовився, тому його доля тепер у руках його колег. На щастя, "слуги" не поспішають виганяти Олександра.

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Що ще курйозного трапилось в Україні за тиждень – читайте далі.

Цікаво "Слуги" голосують за виключення Дубінського окремими бюлетенями: ЗМІ показали фото

Тимошенко знову "перевзулась"

На засіданні Верховної Ради зафіксували переписку Юлії Тимошенко із очільником Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Вона запросила його в гості й навіть віртуально обняла. Про це Зеленський сказав, що партія "Батьківщина" вже 20 років "перевзувається". До речі, доволі вдало.

Подвійне громадянство

"Слуги народу" вирішили подати законопроєкт про подвійне громадянство. Цікаво, хто б першим із олігархів узаконив би другий паспорт? Зауважимо, що у Конституції чітко зазначено, що громадяни України можуть мати лише громадянство.

Скандал у СБУ

Андрія Расюка, що є полковником спецпідрозділу СБУ "Альфа", затримали за підозрою в підготовці вбивства начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова. Можливо, його замовив колишній заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний.

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Дубінський і тварини навколо

Олександр Дубінський надзвичайно любить тварин, а ще любить прирівнювати колег до різних представників тваринного світу. Голову Нацбанку Якова Смолія Дубінський пов'язав з собачим ротом, а нардепа Миколу Тищенка – з гусьми.

Бойко – "патріот" України

Попри те, що Бойко раніше голосував проти визнання українського сувернітету над ОРДЛО, він володіє надзвичайно "проукраїнською" позицією. Чому тоді Бойко зачастив у гості до Москви з кумом Путіна Медведчуком – не дуже зрозуміло.