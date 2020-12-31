У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 31 грудня – представники НАБУ намагалися вручити судді Окружного суду Павлові Вовку повістку. Однак він почав тікати, а потім викинув документ зі свого авто. Після підвищення тарифів на газ українці сподівалися на допомогу захисниці Юлії Тимошенко. Вже скоро публіка може покликати свою "примадонну" на біс.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Георгіївська стрічка для депутатки Анни Скороход.