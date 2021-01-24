Вєсті.UA. Жир: Порятунок рядового Татарова

Офіс Президента заради порятунку заступника керівника ОПУ Олега Татарова, готує терміновий законопроєкт, яким знищить антикорупційну реформу. Водночас пропонують змінити підслідність НАБУ – до юрисдикції відомства додадуть дрібну корупцію.

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Карма для нардепів

Офіс генпрокурора розпочав кримінальні провадження про народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського. Зокрема за двома статтями: ухилення від сплати податків і легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.

Іспанський сором через Гордона

Дмитро Гордон відомий своїми жартами. Його цитати вирізають з інтерв'ю та роблять меми. Зокрема останнім невдалий жарт був під час розмови з російським підприємцем Михайлом Ходорковським. Найсмішнішим виявився не жарт журналіста, а реакція його співрозмовника і загалом дивна спроба посміятися.

Азаров не застрахований від деменції

У своєму скандальному пості у твітері Микола Азаров допустив переплутав людей з роботами. Він написав: "Це Китай. Танцюють 2 роботи. А в Україні сперечаються про мови". Скоріш за все так він вирішив відреагувати на закон про функціонування української мови.

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На кадрах, які потрапили в мережу святою водою кроплять суддю Анну Кузьменко, яка засвітилась на так званих плівках ОАСК, де її називали "свята Анна". Саме вона причетна до рішення, яке заблокувало перейменування московського патріархату в Україні.

Харків вже готується до виборів міського голови. Відбутись вони можуть у жовтні 2021 року. Про свої амбіції вже заявив одіозний Михайло Добкін. А конкуренцію йому може скласти фітнес-тренер Євген Івашко.

На Волині чоловіка засудили до штрафу у 1200 гривень за те, що він кинув буряком у свою тещу! Він жбурнув овоч із такою силою, що в жінки залишився синець, гематома та посттравматичний артрит.

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