Вєсті.UA. Жир: ОПЗЖ лякає проституцією. Московський патріархат рятує від COVID-19
У випуску програми "Вєсті.UA. Найкраще 2020" – проросійський бізнесмен Вадим Рабінович ствердив, що Міжнародний валютний фонд вважає основною умовою процвітання України – легалізація проституції. Російські священники врятували повітряний хресний хід. Вони політали на гелікоптері з іконами та молитвами.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Пророче падіння Сивохи.
Відносини Зеленського з МВФ як форт Байяр.
Українці ігнорують рекомендації щодо COVID-19.
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