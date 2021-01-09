У випуску програми "Вєсті.UA. Найкраще 2020" – проросійський бізнесмен Вадим Рабінович ствердив, що Міжнародний валютний фонд вважає основною умовою процвітання України – легалізація проституції. Російські священники врятували повітряний хресний хід. Вони політали на гелікоптері з іконами та молитвами.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Пророче падіння Сивохи. Відносини Зеленського з МВФ як форт Байяр. Українці ігнорують рекомендації щодо COVID-19.