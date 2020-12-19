У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 19 грудня – Віктор Медведчук розширює свою імперію. Зараз в нього нова ціль – Китай. Верховна Рада призначали міністром освіти Сергія Шкарлета, однак присягу він склав під вигуки "Ганьба".

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: "Слуга народу" не вірить в коронавірус. Повернення НАЗК. Битва за Надніпрянщину. ФОПи страйкують. ОПЗЖ проти Варфоломія.