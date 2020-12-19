Вєсті.UA. Жир: Медведчук та Марченко переїждають в Китай. "Ганьба" Шкарлету
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 19 грудня – Віктор Медведчук розширює свою імперію. Зараз в нього нова ціль – Китай. Верховна Рада призначали міністром освіти Сергія Шкарлета, однак присягу він склав під вигуки "Ганьба".
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
"Слуга народу" не вірить в коронавірус.
Повернення НАЗК.
Битва за Надніпрянщину.
ФОПи страйкують.
ОПЗЖ проти Варфоломія.
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