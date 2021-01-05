Вєсті.UA. Жир: Маски – атрибут ОПЗЖ. Засмучена Мендель
У випуску програми "Вєсті.UA. Найкраще 2020"– Кива проти носіння масок під час пандемії, однак сам носить у Раді маску Джокера. Все просто, такі маски – атрибут ОПЗЖ. Прессекретарка президента Юлія Мендель 24 хвилини тішилась, що Володимир Зеленський почувається добре. На жаль, професійний рівень Мендель бажає кращого.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Кернеса хотіла формально оголосити у розшук, але не вийшло.
Шарій напише книгу про свою ж кримінальну справу.
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