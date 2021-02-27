У НАЗК заявили, що виграшу Олега Ляшка в лотерею не було і колишній нардеп нібито має отримати штраф. Водночас Ляшко переконаний – все було чесно і заявив, що шкодує про заборону дуелей.

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Які ще курйозні події трапились в Україні за тиждень – читайте далі.

До теми Вєсті.UA: Луценко буде ведучим на каналі Порошенка

Марченко може піти на президентські вибори

Віктор Медведчук довів свою позицію в Україні заявою про те, що негативно ставиться до більшості українців. Тож тепер "всі надії" на його дружину Оксану Марченко, яка повідомила про вступ в партію ОПЗЖ, де навіть не виключають її участі у президентських виборах. Проте спочатку їм варто звернути увагу на санкції.

Луценко стане ведучим у Порошенка

Юрій Луценко нібито стане ведучим ток-шоу на каналі свого кума Петра Порошенка. Луценко вже відзначався любов'ю до анекдотів, проте найкраще йому може вдатися роль ведучого тревел-шоу, адже держслужбовця часто помічали у різних країнах.

Фреймут сказала, що схожа на Лесю Українку

Ольга Фреймут заявила про свою схожість із Лесею Українкою. Ведуча пояснила, що нібито, якщо у людей збігаються дати народження – то у них є спільні риси, однак у такому випадку Фреймут має бути схожа й із турецьким султаном Ахметом II.

Комунізм у справі Стерненка

Вирок Сергію Стерненку виніс суддя Віктор Попречив, якого вважають одіозним за окремі вчинки. Як відомо, він ставив біля власного будинку бюсти Володимира Леніна та Йосипа Сталіна, а також вів скандальну справу щодо директора табору "Вікторія".

Королевська і сукня за майже 90 тисяч

Наталія Королевська говорила про соціальну справедливість у сукні за майже 90 тисяч гривень. Беручи до уваги те, як влада взялася за санкції – відповідна сукня може знадобитись нардепці від ОПЗЖ в іншому місці.

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У спецвипуску "Вєсті з палєй":

В Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу з Індії. Першою областю, куди вона приїхала, стала Черкащина. Та перед тим, як розпочати щеплення, чиновники на чолі із головою ОДА Олександром Скічком влаштували фотосесію з препаратом.

У Харкові скандально відомий депутат від ОПЗЖ Андрій Лесик вийшов на трибуну і одразу почав напрошуватись на конфлікт. Він назвав Революцію в Україні держпереворотом, зрештою зав'язалась штовханина.

Викладачка світової літератури на Рівненщині Валентина Ткачук взялася у незвичний спосіб знайомити своїх учнів із поезією Маяковського. Педагог навіть спеціально пошила собі камуфльоване вбрання.

Дивіться повний випуск програми "Вєсті з палєй" за 27 лютого: