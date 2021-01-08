У випуску програми "Вєсті.UA. Найкраще 2020" – Олександру Лукашенку зараз зовсім невесело, адже вперше під ним захитався трон. Попри це, він міг трішки втішитися – українським концертом політичних вітань. Не секрет, що телеканали Медведчука давно треба закрити для адекватних людей. І от СБУ нарешті відважилося прийти з перевіркою до них. Реакція ОПЗЖ була миттєвою.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Хто з політиків в Україні витрачає найбільше грошей в інтернеті: деталі у цифрах. Дубінському не надто затишно у "Слузі народу",