Олександр Тупицький не сильно переймався своїм відстороненням від посади голови Конституційного суду та поїхав відпочивати в Дубаї. Фото судді в яскравих плавках та у королівській віллі обурили мережу.

Чим ще запам'ятався тиждень, що минає – дізнайтесь в програмі "Вєсті.UA" на 24 каналі.

До теми Майже 4 мільйони гривень: у КСУ розповіли, скільки Тупицький заробив у 2020 році

Дивні карантинні обмеження в Україні

З 8 до 24 січня в Україні ввели жорсткий карантин. У цей період діє низка обмежень та заборон, але працюють транспорт, продуктові магазини та аптеки. Однак карантин обурив українців, адже вони не мають змоги купити деякі необхідні товари, зокрема, шкарпетки.

обмеження діють в Україні в час локдауну з 8 до 24 січня – Які шукайте за посиланням , а про те, які товари уряд дозволив купувати в магазинах, – читайте тут.

Новинський та Портнов в наглядовій раді Ківалова

Голова Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет затвердив склад наглядової ради Одеської національної юридичної академії, якою керує екснардеп від "Партії регіонів" Сергій Ківалов. У мережі оприлюднили документ зі штампом Міністерства освіти та науки України. Головує в ній Вадим Новинський, також в списку є Василь Кремень, Леонід Кучма і навіть Андрій Портнов.

Дубінський написав листа Арахамії

Нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Дубінський написав звернення до Давида Арахамії з проханням провести позачергове засідання фракції. Причина – обговорити введені проти нього санкції США. Дубінський переконаний, що це провокації, а його опоненти нібито написали на нього "завідомо брехливий донос у державні установи США".

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У спецвипуску "Вєсті з палєй":

В мережі ТікТок нещодавно зареєструвався мер Шостки Микола Нога. Крім того, він наказав створити там акаунти начальнику управління освіти та завідувачці сектором молоді.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків схоже, полюбляє "чорнуху". Принаймні те, що місцеві рятувальники 3 дні не могли знайти тіло чоловіка, який ймовірно втопився в місцевому озері, Марцінківу видалось дуже потішним.

На Запоріжжі невідома істота нищить домашніх тварин. Тварюка приходить по ночах, ламає клітки та паркани і вбиває не лише кролів та птицю, а й навіть свиней.

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