Вєсті.UA. Жир: Конкурс для команди Януковича. Чорнобильське "свято" Тищенка
У випуску програми "Вєсті.UA. Найкраще 2020" – після звільнення голови митної та податкової служб – оголосили конкурс у турборежимі. Серед кандидатів опинилися й посадовці часів Віктора Януковича. Микола Тищенко назвав Чорнобильську трагедію святом. Водночас він хотів вітати ліквідаторів катастрофи.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
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