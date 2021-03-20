Вєсті.UA. Жир: Коломойський допустив виключення Дубінського

Нардепа Олександра Дубінського виключили з партій та фракції "Слуга народу" після введення санкцій США. Раніше політика називали "наглядачем Ігоря Коломойського в Раді", однак тепер олігарх нічим йому не допоміг.

Які ще курйозні події трапились в Україні за тиждень – читайте далі.

Цікаво Прогнози не здійснились: у "Слузі народу" відреагували на об'єднання Дубінського в Раді

Вибори на Хелловін

Профільний комітет Верховної Ради рекомендував парламенту призначити вибори мера Харкова на неділю, 31 жовтня 2021. Цю дату було узгоджено під час засідання, яке відбулося 17 березня. Саме у цей день світ відзначає Хелловін.

Російськомовний Арестович

Представник України у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович написав пост у фейсбуці російською мовою. Користувач мережі попросив його висловлюватись українською, однак Арестович облаяв його. Також він заявив, що патріотом себе не вважає.

До теми Пішов на х*й, – Арестович відреагував хамством на вимогу писати українською мовою

Кіт Оксани Марченко

Дружина олігарха Віктора Медведчука Оксана Марченко начебто розмовляла зі своїм домашнім улюбленцем. Кіт закликав її молитись. Про це вона написала на своїй сторінці в інстаграмі, а також повідомила, що у них є домашня церква.

Литвин міняє професію

Колишній спікер Верховної Ради Володимир Литвин спробував себе у науковій діяльності. Політик висувався на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Однак він посів аж 4 місце із результатом у 4% голосів.

Більше про це Володимир Литвин програв вибори ректора КНУ імені Шевченка

Дивний пост Рабіновича

Одіозний політик з партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович оприлюднив на своїй сторінці у фейсбуці дивну публікацію. На фото невідомий чоловік у масці, пошитій з джинсових штанів, пив пиво.

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