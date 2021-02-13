Депутат Ілля Кива узявся за старі пікантні справи у Верховній Раді. Він вирішив у кулуарах пошукати тимчасову, на один вечір, супутницю життя з ексорту.

Джерело: "Вєсті.UA. Жир​" на 24 каналі

Якими курйозними новинами запам'ятався тиждень в Україні – читайте далі.

Зверніть увагу Вкрала iPhone і стала депутаткою: колишня секретарка Киви отримала високу посаду

Марченко стала паломницею

Дружина кума Путіна Віктора Медведчука Оксана Марченко анонсувала новий проєкт "Паломниця". Його мали транслювати на телеканалі ZIK. Однак через введення санкцій та закриття каналу, Марченко змушена шукати іншу платформу для показу.

Журналісти Медведчука закрили собі роти

Журналісти та ведучі Віктор Медведчука організували акцію протесту через заблоковані проросійські телеканали ZIK, "112 Україна" та NewsOne. Вони самі собі заклеїли роти чорним скотчем.

Вірастюк йде в політику

Український спортсмен Василь Вірастюк йде в політику. Він балотуватиметься у Верховну Раду від партії "Слуга народу" на 87 окрузі в Івано-Франківській області. Таке рішення ухвалили "слуги" на своєму з'їзді.

Зеленський переплутав Китай з Непалом

Президент України Володимир Зеленський у твіттері привітав лідера Китаю і громадян країни з Новим роком за східним календарем. Однак "проколовся" і у дописі прикріпив фото з Непалу.

Більше тут Черговий курйоз: Зеленський хотів привітати Китай із Новим роком, але опублікував фото Непалу

Дубінський продає свої авто

Депутат Олександр Дубінський вирішив продати свій дорогий автопарк. У мережі з'явилась інформація з сайтів, на яких нібито машини парламентаря виставлені на продаж. Серед них – Mercedes-Benz G55 AMG 2009, Cadillac Esсalade 2010 та Honda S200 2009.