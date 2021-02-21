Нардеп Ілля Кива знову потрапив у скандал у Верховній Раді. Цього разу він заявив, що немає різниці, як називати жінок, а вже через кілька годин в прямому ефірі заговорив про речі, що принижують жіночу честь. До речі, парламентар знову курйозно обмовився і назвав жіночу гідність "нашою".

Джерело: "Вєсті.UA" на 24 каналі

Що ще курйозного трапилось в Україні за тиждень – читайте далі. Попередній випуск програми Вєсті.UA. Жир: Кива шукає дівчину на один вечір

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